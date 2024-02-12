الأسعار الجديدة لـ طرازات جيتور 2024 بـ فبراير

أسعار السيارات الجديدة بالسوق المصري تشهد ارتفاعات مستمرة نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثر من المشاكل التي اثرت علي عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، ومن ضمن الشركات التي قامت برفع أسعار طرازاتها شركة جيتور الصينية .

- جيتور X70 الصينية الجديدة :

تتسارع جيتور X70 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتصل قوتها الي 147 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

أسعار جيتور X70 مودل 2024 الجديدة خلال الشهر الجاري

- أسعار جيتور X70 مودل 2024 الجديدة خلال الشهر الجاري :

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2024 تصل الي مليون و 259 ألف جنيه، بدلا من مليون و 89 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 170 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 349 ألف جنيه، بدلا من مليون و 159 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 190 ألف جنيه .

- جيتور اكس 70 بلس موديل 2024 :

تحصل جيتور اكس 70 بلس موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 57 لتر ، وبها قوة 156 حصان، وتصل سرعة جيتور اكس 70 بلس القصوى الي 180 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 230 نيوتن/متر .

جيتور اكس 70 بلس موديل 2024

- سعر جيتور اكس 70 بلس موديل 2024 خلال الشهر الجاري :

تتوافر سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 539 ألف جنيه، بدلا من مليون و 299 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 240 ألف جنيه .

- جيتور داشينج موديل 2024 الـ SUV :

قوة جيتور داشينج موديل 2024 الـ SUV تصل الي 156 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقوده الي 57 لتر .

أسعار جيتور داشينج موديل 2024 الـ SUV

- أسعار جيتور داشينج موديل 2024 الـ SUV :

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر مليون و 489 ألف جنيه، بدلا من مليون و 289 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من جيتور داشينج موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر مليون و 589 ألف جنيه، بدلا من مليون و 347 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 242 ألف جنيه .

- جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 :

سعه خزان وقود جيتور اكس 90 بلس تصل الي 57 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 197 حصان .

أسعار جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 بالشهر الجاري بعد الزيادات

- أسعار جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 بالشهر الجاري بعد الزيادات :

تعرض جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 للبيع بمصر بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 844 ألف جنيه، بدلا من مليون و 569 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 275 ألف جنيه .