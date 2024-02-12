قبل مواجهة الأهلى.. صدمة لفريق شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري.. يتساءل كثير من عشاق وجماهير المارد الأحمر عن مواجهة فريقهم المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقد حصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات، اليوم الاثنين، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل فى دور المجموعات بدوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

إصابة حارس مرمى شباب بلوزداد

وأعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، استمرار غياب رايس مبولحي، حارس مرمى الفريق، بعد إصابته مع المنتخب الجزائري، قبل انطلاق مشوار «محاربو الصحراء» في كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ودعها المنتخب من دور المجموعات.

وقال شباب بلوزداد، في بيان رسمي أصدره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بخصوص حامي عرين النادي رايس مبولحي، وكما أعلن الاتحاد الجزائري في وقت سابق تعرضه لإصابة على مستوى القدم في معسكر المنتخب في توجو، قبل كاس الأمم الأفريقية 2023».

وأضاف النادي: «عقب إقصاء منتخب الخضر من الدور الأول، تحصل طبيب النادي على تقرير طبي للحارس، وأكد أنه لم يشف تماما من الإصابة، ويخضع لفحوصات طبية معمقة مع إعادة التأهيل خارج الجزائر، وفي انتظار عودته السريعة لأجواء التدريبات».

هل يغيب مبولحي عن مباراة الأهلى؟

ووفقا لصحيفة «النهار» الجزائرية، فإن راييس مبولحي، سيغيب عن لقاء الأهلي مع شباب بلوزداد، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل، في المجموعة الرابعة التي يتصدرها الأهلي برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني، بينما يحتل شباب بلوزداد وميدياما الغاني المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.