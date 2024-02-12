قرار عاجل من المحكمة بشأن التصرف في أموال أحمد أبو النصر طبيب الكركمين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، برفض التظلم المقدم من المتهم أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين» لعدم رفعه بالطريق القانوني في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام في القضية رقم 49 لسنة 2022 غسيل أموال الخاص بالمتهم أحمد أبو النصر.



والمحكوم عليه بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 2937 لسنة 2021، جنح اقتصادي ولزوجته مي.ح، وأبناءه القُصَر ياسين ويوسف وعبدالله، لتقديم صورة رسمية من أمر المنع من التصرف في الأموال.



وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.