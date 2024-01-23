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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأييد حبس المتهم بدهس المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية 6 أشهر

المحامية المجني عليها
المحامية المجني عليها

أيدت محكمة جنح مستانف المقطم حكم محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر لقائد السيارة المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية في 16 يوليو من العام الماضي اثناء عبورها الطريق الدائري.

 

البداية كانت باتهام قائد السيارة المتهم بدهس المحامية أميرة جمال، وعاملة بالمحكمة الاقتصادية أثناء عبور الطريق الدائري.

 

وأكد الشهود أن المحامية والعاملة كانتا تحاولان عبور الطريق من مكان غير مخصص للمشاة على الرغم من وجود نفق للمرور في الجهة الأخرى لكن هناك أكدوا أن المتهم كان يسير بطريقة سريعة وجنونية.

 

كما أضاف أحد الشهود: “كانت تجلس في مواجهتي بالمحكمة الاقتصادية بغرفة المحامين ونهضت من مكانها أكثر من مرة وقوفا، بوجه مشرق بالابتسامة والنقاء والطيبة ووجهها مشرق وكانت تنادي على زملائها وتسأل وتسلم عليهم”.

 

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وتابع أنها كانت متلهفة على السؤال والاطمئنان عنهم، وأنهت جلستها وعملها وخرجت من المحكمة لتعود إلى منزلها.

 

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.

 

انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة المحامية وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق التي أحالتها للمحاكمة، والتي أصدرت حكمها السابق.

المحامية أميرة جمال دهس المحامية أميرة جمال المحكمة الاقتصادية الطريق الدائرى جنح مستانف المقطم

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