تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.

اجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء

يستعرض صدى البلد لقرائه أهم الخطوات عند نقل ملكية عداد الكهرباء وهى ..

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه فى حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- -صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- -إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.



ثانياً: أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1- -يتم التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.

2- -تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- -مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- -يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- مع ملاحظة أنه فى حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.