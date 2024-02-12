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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالحي 33 بطريق العاشر – مصنع الطوب وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر ووتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي جامعة العاشر يفيد إستقبال كلا من "محمد ا م" 11 سنة و"محمد ح ا" 12 سنة و"بدر ح ع" 13 سنة و"محمد ص س ا" 12 سنة و"محمود م ج" 10 سنوات و"مدحت ع ع" 10 سنوات و"سامح ش ع" 12 سنة و"محمد ا ع" 21 سنة و"يوسف س م" 11 سنة و"ادم م ك" 10 سنوات مقيمين فاقوس مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالحي 33 بطريق العاشر – مصنع الطوب وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر ووتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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