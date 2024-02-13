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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024: تسافر للعمل

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، ومواليده يستطيعون التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية

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برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 

تمتع بحياة حب خالية من التوتر مع فرص متعددة للنمو المهني، لن تزعجك أي مشاكل مالية خطيرة وستكون صحتك جيدة أيضًا.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

يمكنك مشاركة العديد من اللحظات السعيدة، كن مخلصًا للشريك وناقش كل قضية مع الحبيب قبل إجراء المكالمة النهائية، وهذا سوف يعزز السندات. قد تحمل أنثى برج الحوت اليوم ويمكن للفتيات المتزوجات أن يكونن جديات في توسيع الأسرة. 

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

 يمكن أن تكون هناك التهابات طفيفة تؤثر على الجلد أو الحلق أو الأنف. ابدأ يومك بممارسة التمارين الرياضية أو اليوجا، التأمل هو وسيلة جيدة للحفاظ على العقل تحت السيطرة، حاول تجنب تناول الأطعمة الدهنية والأطعمة من الخارج، بدلاً من ذلك، اختاري نظاماً غذائياً صحياً غنياً بالفيتامينات والبروتينات والمعادن. 

توقعات برج الحوت المهني 

سيسافر بعض مواليد برج الحوت اليوم لأسباب وظيفية، ويمكن للطلاب المتقدمين للامتحانات التنافسية الحصول على نتائج إيجابية أيضًا، ستكون أفعالك محفزة لكثير من الناس وهذا سيصب في صالحك في هذه المهنة. 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

يقوم بعض مواليد برج الحوت بحجز تذاكر الطيران وإجراء حجوزات الفنادق لقضاء عطلة في الخارج.

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