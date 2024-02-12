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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. رصف محيط مسجد أبو غنام الأثري بمسطح 3000 متر | صور

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

تابع اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الإثنين، أعمال رصف محيط مسجد أبو غنام الأثري بمدينة بيلا، بمسطح 3000 متر مربع وكذلك أعمال رصف شارع 26 يوليو بمدينة بيلا بإجمالي أطوال 400 متر وعرض 6 أمتار، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2023/2022 لمجلس ومدينة بيلا.

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يأتي ذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بهما، وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ومراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، مؤكدا علي أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه، تفقد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، مساء اليوم، أعمال الرصف بمحيط مسجد أبو غنام الأثري، وشارع 26 يوليو، مشيرا إلى أنه في خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من الشوارع الأخرى بالمدينة، وذلك لخدمة أهالي بيلا وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي مشاكل أو معوقات.

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