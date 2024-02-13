الموت من أجل الحصول علي بطولة وهمية لشاب في بني سويف

لم يكن يعلم انها اللعبة الأخيرة في حياته ففي واقعة مأساوية، لقى الشاب عبدالرحمن أسامة، 19 عامًا، مصرعه بعد15 يوما كاملة في مستشفى الجامعة ببني سويف، إثر سقوطه في إحدى الصالات الرياضية الخاصة بمدينة بني سويف .

يروي الكابتن محمد عبداللطيف، عم الضحية لـ"صدي البلد “ ، تفاصيل الواقعة، إذ يقول: ”أسامة حاصل على دبلوم، وبعد تخرجه بدأ في ممارسة لعبة الكونغ فو منذ 6 أشهر، وفوجئت من 10 أيام بأنه يبلغنى برغبته في المشاركة في بطولة خاصة للكونغ فو في إحدى الصالات الرياضية، وأثناء المسابقة ولعبه مع أحد منافسيه، سقط على الأرض؟ .

وأضاف، بصوتٍ باك : "اتصل زملائه بي وذهبت إلى الصالة، لأجد بن شقيقى بين الحياة والموت، وقام والده بالاتصال بالإسعاف التي جاءت فورا، وذهب إلى المستشفى التخصصي التي حولته إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لإصابته في فقرات الرقبة، حاول الأطباء إنقاذه على مدار 10 أيام إلا أنه توفى اليوم».

وأكد"عبداللطيف" لـ"صدي البلد “ ، أنه لن يترك حق نجل شقيقه، مضيفًا: ” تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة بنى سويف وإلى اتحاد الكونغ فو الذي أبلغني بعدم علمه عن المسابقة الخاصة التي اشترك فيها نجل شقيقى، ودفع فيها 200 جنيها وأضاف أن الصالة الرياضية التي مارسوا فيها مسابقة الكونغ فو غير مؤهلة لاستضافة بطولات، كما أننى مندهش من وجود حكام للكونغ فو، وعدم وجود سيارة إسعاف أثناء المسابقة" .

واختتم كلماته بـ"كل هذا ضمنته في محضر الشرطة والذي تم إستيفائه بتقرير طبى من المستشفى الجامعي بإصابة اللاعب بشلل رباعي ثم وفاته صباح اليوم "

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