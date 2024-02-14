حماس: نتنياهو يعتقد أنه سيحرر أسراه دون مقابل

لن يحدث..

أكد القيادي في حماس محمد نزال أن مطالب الحركة تتمثل في المطالبة بالانسحاب من قطاع غزة والإفراج عن أسرانا مقابل الإفراج عن أسرى الاحتلال منطقية.

وقال القيادي في حماس محمد نزال : الاحتلال هو الذي أفشل لقاءات القاهرة وحولها للقاءات بروتوكولية.

وأضاف : المفاوضات مستمرة ونتنياهو يعتقد أنه سيحرر أسراه دون مقابل.

وبين انه : على الدول الوسيطة الضغط على حكومة نتنياهو للقبول بمطالب المقاومة.

وتابع القيادي في حماس محمد نزال : نتنياهو يريد تحرير أسراه مقابل إدخال المساعدات لفترة محددة تنتهي بعملية التحرير.

واكمل : لا يمكن أن نقبل باتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى وفي نفس الوقت يواصل نتنياهو إبادة الشعب الفلسطيني.

وتابع : الذي يبيد الشعب الفلسطيني هو نتنياهو وكل من يعطيه الأعذار هو شريك في العدوان.

وأتم القيادي في حماس محمد نزال للجزيرة مباشر: نحن مع قيادة فلسطينية جديدة يختارها الشعب الفلسطيني عن طريق صناديق الاقتراع.