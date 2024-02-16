وحش الأداء بسعر مفاجأة.. أفضل موبايل اقتصادي من هونر Honor

تتمتع هواتف هونر أكس Honor X، بالعديد من الميزات ضمن الفئة المتوسطة مما يجعلها جذابة للعديد من المستخدمين، من بينها تصميم أنيق وجذاب ومعالج قوي وشاشة عالية الدقة إلى جانب كاميرا عالية الجودة تلتقط صورا واضحة وجميلة، كل هذا مقابل أسعار مناسبة مقارنة بالهواتف الأخرى في الفئة نفسها.

مواصفات هاتف هونر Honor X5 Plus

يقدم هونر Honor X5 Plus، تجربة استخدام ممتازة بسعر مناسب، مما يجعله خيارا جيدا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر معقول.

تتضمن مواصفات هونر Honor X5 Plus، شاشة TFT LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة FHD+، تبلغ 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتو في الثانية.

Honor X5 Plus

ويأتي الهاتف مزودا بمعالج ميدياتك من نوع Helio G36، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويضم هونر Honor X5 Plus، أيضا كاميرا رئيسية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Honor X5 Plus

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم MagicOS 7.1.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مزودا ببطارية ضخمة بسعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، ويتوفر هونر Honor X5 Plus بألوان متنوعة مثل الأسود والأزرق السماوي.

يبلغ سعر هاتف هونر Honor X5 Plus في مصر حوالي 5800 جنيه مصري.