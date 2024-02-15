عمرو وهبة: محتاج مخرج يؤمن إني أقدر أقدم تراجيدي..وأنا ضيف شرف في رمضان

أعرب الفنان عمرو وهبة، عن رغبته الكبيرة في تقديم أدوار تراجيدية بخلاف الأدوار الكوميدية التي عُرف بها منذ بداياته الفنية، بجانب الكشف عن جديد أعماله الفنية.

وقال عمرو وهبة، في حديثه لقناة النهار: المعادلة دايمًا إزاي أقدم الشخصية ويكون في لمحة الناس تحبها، والأعمال الدرامية نقلة مهمة ونفسي فيها، ولكن هي محتاجة عمل مهم مع مخرج مؤمن إني أقدر أعمل ده.

وعن تفاصيل تحضيراته لـ شخصية لذيذ في مسلسل في بيتنا روبوت، فعلق عمرو وهبة: عملنا بروفات كتير أوي علشان نخلي الناس تصدق أن ده روبوت وفي تفاصيل بسيطة في المسلسل ضمنية ممكن ماحدش ياخد باله منها، زي أن في مشاهد كتير أنا واقف ومعنديش كلام، وأن مينفعش أتدخل في الحوار لازم يتوجهلي سؤال.

كما كشف عمرو وهبة، عن جديد أعماله الفنية، قائلًا: كان في حاجات مطروحة رمضان ده ولكن مقدرتش أعملها بسبب تضارب مواعيد التصوير لأني كنت بصور مسلسل صوت وصورة، والسنة دي ظاهر ضيف شرف في كذا مسلسل من أصدقائي اللي بحبهم، واعتذرت قبل كده عن أعمال، لأن أنا عايز أعمل حاجة مختلفة وأفاجئ الناس.

