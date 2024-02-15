نائب: أرض ضاحية الجميل مخصصة منذ 40 سنة لإقامة منطقة سكنية

أكد النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل، فيما يخص مشكلة الإزالات بمنطقة الجميل ببورسعيد، مشيرا إلى أنه تقدمت بهذا البيان لرئيس الوزراء لوقف عمليات الهدم، ودراسة الموقف القانوني لملكية السكان والأهالي للأرض.

وقال أحمد فرغلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري” إن أرض ضاحية الجميل تم تخصيصها من 40 سنة لإقامة منطقة سكنية، مؤكدا أن الأهالي هم من قاموا بالبناء وإدخال المرافق على حسابهم الخاص.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه صدر قرار بهدم العقارات الخاصة بالأهالي، وسط وجود شكاوي بعدم إنذارهم قبل عملية الهدم مؤكدا أنه لا بد من النظر بإنسانية للأهالي، ودراسة الموقف القانوني.

