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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: لا بد من حلول جذرية للأزمة الاقتصادية

صدى البلد

أكد النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الحوار الوطني أساسه سياسي، كما أن الملف الاقتصادي مكانه البرلمان، إذ إن هناك خطوط عريضة يتم العمل عليها، كما ان ما تقوم به الحكومة إصلاح مالي وليس اقتصادي، وهو ما يستدعي وجود حل جذري.

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وأضاف "فرغلي"، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "الملف الاقتصادي في حاجة إلى حلول سريعة جدا، كل نتأخر فيه يكون اليوم الذي بعده أسوأ، وطالبنا رئيس الوزراء بالمجئ إلى المجلس لعرض رؤيته للاقتراض وهل الحكومة لها رؤية بخصوص هذا الضخم الكم من الاقتراض".

 

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "مختلفون مع الحكومة بشكل جذري في الملف الاقتصادي ومعظم الشارع يتفق في هذه الرؤية، لأن فقه وأوليات الحكومة تختلف بشكل تام وكبير جدا مع فقه وأوليات الشارع المصري، ولا يخفى على أحد سوء الحال الاقتصادي للاقتصاد المصري والوضع الاقتصادي الصعب لمعظم الشعب المصري"

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