عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث سعر لجوال Galaxy S23 Ultra في الإمارات

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

اذا كنت ترغب في اقتناء أفضل ما قدمت سامسونج الكورية الجنوبية في فئة “الفلاجشيب” الرائدة، سيكون أقوى وأفضل جوال أندرويدعلى الإطلاق هو جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G فى الإمارات لسعة 256 جيجابايت إلى 3199 درهم إماراتي، وسعة 512 جيجابايت إلى 3999 درهم، وسعة 1 تيرابايت مقابل 4659 درهم.

 

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يمتلك جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G إطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوى، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يأتى جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 13  مع واجهة المستخدم  One UI 5.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يتوفر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 مع سعات تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يطرح جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.7، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الإهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الاهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتى 60 فريما فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

جاء جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G ببطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

ودعم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G القلم الإلكتروني الشهير S Pen، مع بلوتوث 5.3، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد  سامسونج الشهير.

يمكنك اقتناء جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأخضر، كريمي، لافندر، الجرافيتي، الأزرق السماوي، لايم، والأحمر.

سامسونج الفلاجشيب Samsung Galaxy Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

نجم الأهلي يثير غصب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

موضوعات متعلقة

أسعار جوال Galaxy S22 Ultra في قطر

أخبار التكنولوجيا| سقوط آيفون في المياه.. أبل تصدر تحذيرا عاجلا.. وأرخص موبايل سامسونج فئة 3 آلاف جنيه

سعر Galaxy S22 Ultra في الإمارات

عملاق آبل.. سعر Iphone 15 Pro Max في الكويت

صفقة مميزة.. سعر Iphone 15 في البحرين

أفضل آيفون.. سعر Iphone 15 Pro في السعودية

تحذير عاجل من ميتا لمستخدمي آيفون وأندرويد وأجهزة ويندوز

سقوط هواتف آيفون في المياه.. أبل تصدر تحذيرا بشأن هذا الأمر

ترشيحاتنا

لماذا ينزل الله إلى السماء في ليلة النصف من شعبان؟

وزير البترول: مصر تحتاج لدعم عالمي أكبر في ملف الطاقة وخفض الإنبعاثات

وزير التنمية الكندي: مصر تبذل مجهودات كبيرة لإيصال المساعدات إلى غزة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن سكان قرية سوسيا في الخليل

طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

فيديو

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ