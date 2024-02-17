حقيقة اقتحام معبر رفح بالجانب الفلسطيني.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة مدوية عن سوزي الأردنية| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



هيئة المعابر في غزة: لا صحة لاقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أفادت فضائية القاهرة الاخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر مسؤول بهيئة المعابر والحدود في غزة، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

رد ناري من ضياء رشوان عن مزاعم إنشاء منطقة إيواء فلسطينية بسيناء

نفى الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ما يتردد بشأن وجود تحركات لمعدات معمارية في منطقة محاذية للحدود المصرية مع غزة.



رأس الأفعى.. محمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن سوزي الأردنية

شبه الإعلامي محمد موسى، سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه، برأس الأفعى التي تريد أن تلدغ مجتمعنا في مقتل؛ من خلال نشر الوقاحة والإسفاف والتدني على السوشيال ميديا.

مصطفى بكري: مصر ترفض بشكل قاطع اقتراب الجيش الإسرائيلي من الحدود

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجيش الإسرائيلي يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بغطاء سياسي؛ من خلال التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.



حسام موافي يوضح الفرق بين التنهد والنهجان

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن التنهد أحيانا يكون عرضا نفسيا بحتا، مضيفا أن الطبيعي هو نهجان العيان.



تحذير عاجل.. الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حذر الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أن ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي بدأت يوم الأربعاء الماضي، وذروتها كانت الخميس، ستستمر اليوم الجمعة على أغلب محافظات الجمهورية.

طبيب يكشف سبب وفاة المعارض الروسي نافالني .. ويبرّئ الكرملين

قال الدكتور محمود الأفندي الطبيب والباحث في الشؤون الروسية، إن الغرب والولايات المتحدة وحلفاؤها استخدموا وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني لشيطنة روسيا، ويستغلون الوفاة لأغراض سياسية.



أستاذ اقتصاد: نحتاج سياسة نقدية انكماشية ومالية توسعية

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، انه يجب توفير الدولار في المصارف الرسمية للقضاء على السوق السوداء.



ماكرون: سنواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مشيرًا إلى أن كييف تحارب من أجل الأمن الأوروبي، آملًا في انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).