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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد الحدائق المركزية «النهر الأخضر» في العاصمة الإدارية

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  الحدائق المركزية "النهر الأخضر" بالعاصمة الإدارية الجديدة واستمع لشرح حول الموقف التنفيذي للنهر الأخضر ورافقه وزير الإسكان وعدد من المسئولين .

 

وكان قد توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية، لمتابعة الموقف الخاص بالوحدات المخصصة للموظفين أيضا، والخدمات المتوافرة به.


وخلال جولته، فى أرجاء الحي السكنى الثالث R3، للتعرف على مختلف الخدمات المقدمة لقاطنيه، تفقد رئيس الوزراء إحدي المدارس "الدولية" الموجودة بالحي السكنى R3، الذي يتضمن عددا من الوحدات المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع إلى شرح حول ما تتمتع به المدرسة من تجهيزات وامكانات متنوعة، وما تضمه من فصول تعليمية ومعامل وملاعب رياضية، وما تقدمه من خدمات تعليمية، وأنشطة مختلفة لطلابها عبر مراحل التعليم. 


وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  خلال الجولة، إلى عدد من المدارس الأخري المتواجدة بالحي السكني الثالث R3، والتى بدأت العمل بالفعل، وتأتي أيضاً بالقرب من الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، احدى الوحدات السكنية بالحي السكنى الثالث R3، المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال ذلك أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الحي السكني الثالث R3 يقع على مساحة ١٠١٦ فدانا، ويتكون من ٢٤ ألف وحدة سكنية، وتم مؤخرا تخصيص ٤ آلاف وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، وجار تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، مشيرا إلى أن الحي متوافر به العديد من الخدمات، ويوجد به حاليا أكثر من ١٣٠ أسرة مقيمة بالفعل داخل الحي، وتم تشغيل عدد من الخدمات الضرورية مثل: مخبز آلي، مخبز بلدي، وعدد من السوبر ماركت لبيع المنتجات الغذائية، ومطاعم، وصيدلية،  إضافة إلى مسجد تم تشغيله بالفعل من خلال وزارة الأوقاف.
 

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