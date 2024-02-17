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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة بجنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخيّة حيث تم إصابته بشكل مباشرة.

كما استهدف عناصر الحزب ثكنة برانيت بصاروخ فلق 1 حيث تم تحقيق إصابة مباشرة فيه.

من جانبها نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بها   القطاع الاوسط من جنوب لبنان.

وذكرت مصادر لبنانية ان طيران الاحتلال شن كذلك غارات على أطراف بيت ليف وراميا وجبل بلاط جنوب لبنان

فيما تم تنفيذ غارتين  بالصواريخ على أطراف بلدة عيتا الشعب.

كان  الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أكد في وقت سابق  أن المقاومة تمتلك من القوة الصاروخية والهائلة والدقيقة ما يمكن أن تمتد من كريات إلى إيلات.

وشدد نصر الله في كلمته قائلا : لا حزب الله ولا حركة أمل ولا أي فصيل مشارك اليوم على الجبهة تحدث عن فرض رئيس جمهورية أو تعديل بالحصص أو النظام السياسي على ضوء الجبهة.

كان الأمين العام لحزب الله اللبناني أكد في وقت سابق أن أميركا هي من تمنع أن يكون لدى الجيش اللبناني أسلحة وصواريخ توفر له ميزان ردع لحماية لبنان.

وقال نصر الله: المقاومة في لبنان وفلسطين كسرت ميزان الردع الإسرائيلي وهشمت صورته وأوجدت ميزان ردع حماية.

واضاف: ألوية النخبة الإسرائيلي كلها تقاتل اليوم في مساحة ضيقة مقاومة لديها إيمان واستعداد للتضحية وثقة بالله والشجاعة والجرأة والإقدام.

وتابع: مهما قلنا وشرحنا ستكون ألسنتنا عاجزة عن توصيف المقاومة الأسطورية في غزة والصمود الأسطوري لشعب غزة.

وأردف : الإسرائيلي والأميركي لم يتوقعا أن تكون لدى المقاومة في لبنان الإرادة والشجاعة لفتح الجبهة لمساندة غزة.

واستطرد : المقصود بهزيمة العدو في هذه المعركة هو فشله في تحقيق أهدافه وهدفنا في محور المقاومة إلحاق أكبر خسائر بالعدو في هذه المعركة لنفرض عليه الهزيمة والانسحاب.

وشدد علي ضرورة التمسك بخيار المقاومة وعدم الذهاب إلى خيارات الضعف والوهن.

واكمل: المعني بالتفاوض السياسي هو الفصائل الفلسطينية التي فوضت حماس ونحن لا نتدخل بما يجري في المفاوضات.

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