مباحثات جزائرية تونسية بأديس أبابا حول سبل وقف العدوان الإسرائيلي

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، مستجدات حرب "الإبادة" المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، وسبل مواصلة تعبئة الجهود الدولية لوقف "العدوان الصهيوني".

جاء ذلك على هامش مشاركة عطاف - ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - في أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، اليوم بأديس أبابا.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن لقاء عطاف والحشاني؛ شكل فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون والشراكة المتميزة، التي تجمع بين البلدين والإشادة بالزخم المتزايد، الذي تشهده في الفترة الأخيرة؛ تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين.

ونوه الطرفان، في هذا السياق، بالوتيرة المتزايدة التي تشهدها عملية متابعة وتنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة من اللجنة المشتركة العليا الجزائرية التونسية، التي انعقدت بالجزائر، شهر أكتوبر الماضي.