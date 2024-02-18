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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند.. مباحثات مع بولندا وبلجيكا والبرتغال للتعاون المشترك

صدى البلد

عقد وزير الشئون الخارجية الهندي، إس. جايشانكار، اجتماعات ثنائية مع نظرائه في بولندا وبلجيكا والبرتغال، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، جرى خلالها بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الشئون الخارجية الهندي - في تدوينات متتالية نشرها اليوم على منصة "إكس" للتدوين المصغر “تويتر سابقا” اليوم لأحد، أنه بحث مع وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، فضلا عن مباحثات "عميقة" بشأن موضوع الصراع في أوكرانيا.

وفيما يتعلق باجتماعه مع وزيرة الخارجية البلجيكي هادجا لاهبيب في ميونخ، أعرب الوزير الهندي عن تقديره للعلاقات الثنائية بين الهند وبلجيكا، وقال إنه شعر "بسرور" لهذا اللقاء، حيث تتولى بلجيكا رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، وإنه يتطلع لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

وتطرق الوزير الهندي إلى لقائه مع وزير الخارجية البرتغالي خواو كرافينو، مشيرا إلى أنه جرى تبادل وجهات النظر بشِأن أخر التطورات العالمية.

من ناحية أخرى، أشار الوزير الهندي إلى أنه زار رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد - على هامش مؤتمر ميونخ - وقدم لها التهنئة على حصول رابطة "عوامي"، التي تتزعمها على تفويض جديد خلال الانتخابات العامة التي جرت مؤخرا في بنجلاديش، كما أعرب عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين الهند وبنجلاديش. 

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