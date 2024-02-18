فيروس خطير .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون iPhone

اكتشف باحثون في مجال الأمن السيبراني فيروس حصان طروادة جديدًا للهواتف الذكية، يسعى حرفيًا لسرقة وجوه الأشخاص لاختراق حساباتهم البنكية.

أول فيروس حصان طروادة يستهدف هواتف آيفون

أفاد تقرير صادر من Group-IB، وهي شركة للأمن السيبراني مقرها سنغافورة متخصصة في اكتشاف الهجمات السيبرانية ومنعها، بأن فيروس حصان طروادة الخبيث الذي يستهدف نظام التشغيل أندرويد، أصبح أكثر تطورًا وخطورة حيث يصيب الآن الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS من آبل

ووفقا للتقرير، فقد اكتسبت البرمجية الخبيثة المسماة GoldDigger، قدرات جديدة أكثر شراسة، تمنحها إمكانية مهاجمة كل من هواتف أندرويد وآيفون.

ويتمتع الإصدار الجديد من فيروس حصان طراودة والذي يحمل اسم GOLDENPICKAXE، بقدرات خطيرة قادرة على إلحاق الضرر بالضحايا، فبمجرد وصوله إلى جهاز آيفون يمكنه جمع بيانات والتعرف على الوجه الخاصة بمالك الهاتف.

وذلك بالإضافة إلى القدرة على اعتراض الرسائل النصية وتحديد المستندات، مما يسهل على المتسلل سرقة الأموال من التطبيقات المصرفية والتطبيقات المالية المختلفة.

وما يزيد الأمر سوءًا، أنه بمجرد جمع البيانات الحيوية للضحية يمكن للمهاجمين انتحال شخصيته باستخدامها، حيث يمكن لتلك البيانات التي يجمعها برنامج حصان طروادة الذي يستهدف آيفون، إنشاء عمليات مزيفة عميقة بتقنية الذكاء الاصطناعي، مما سيجعل من السهل الوصول إلى الحسابات المصرفية والدخول إلى التطبيقات المالية باستخدام بيانات التعرف على الوجه.

كيف تحمي هاتف آيفون من فيروس حصان طروادة الخبيث

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على جهاز آيفون الخاص بك آمنا من هذه الهجمات، على سبيل المثال:

- لا تقم بتثبيت أي تطبيق من Apple TestFlight، إذا كنت بحاجة إلى تثبيت أحد البرامج، فتأكد من من المعلومات الخاصة بالمطور والتحقق من شرعيته قبل التثبيت.

- لا تشارك أبدا معلومات شخصية أو حساسة بما في ذلك الصور الخاصة بك أو بطاقات الهوية، من خلال المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو عندما يتصل بك رقم غير معروف.

- إذا كانت لديك مخاوف بشأن حسابك المالي، فراجع الموقع الرسمي للبنك الذي تتعامل معه، ولا تنقر على الروابط التي تأتي من أرقام أو رسائل بريد إلكتروني غير معروفة.

- تأكد من أن جهاز آيفون الخاص بك يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS والذي يتضمن تحديثات الاستجابة الأمنية السريعة التي تصل بين الإصدارات المنتظمة، بالإضافة إلى ذلك قم بتحديث جميع التطبيقات المثبتة على هاتفك إلى أحدث إصدار.