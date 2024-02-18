عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء الإسكندرية يحقق أعلى معدلات لحركة السفن في تاريخه خلال عام 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال عام 2023 في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تردد السفن حيث بلغت معدلات تاريخية بواقع 4701 سفينة بالمقارنة  بعدد 3941 سفينة لعام 2022  بنسبة زيادة 19.3% بإجمالي 760 سفينة إضافية.

وفي هذا السياق فقد تصدرت سفن السياحة طليعة السفن التي شهدت ارتفاعاً كبيرا خلال عام 2023 بنسبة زيادة 91% عن عام 2022 حيث تم استقبال 44 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 23 سفينة في العام السابق .

كما شهدت معدلات تردد سفن الحاويات بدورها ارتفاعاً كبيرا خلال عام 2023 بنسبة زيادة 31.8% عن عام 2022 حيث تم استقبال 1676 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1272 سفينة في العام السابق.

وأيضا ارتفعت معدلات تردد سفن البضائع العامة بشكل كبير خلال عام 2023 بنسبة زيادة 30.2% عن عام 2022 حيث تم استقبال 1520 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1167 سفينة في العام السابق.

وجاءت سفن الصب الجاف في المرتبة الرابعة بين أنواع السفن التي شهدت تزايداً ملحوظا خلال عام 2023 بالمقارنة بعام 2022 بنسبة زيادة بلغت 6.8% تليها سفن الصب السائل والتي بلغت نسبة زيادتها 0.7% تقريبا عن العام السابق.

وفي سياق متصل فقد تم تحقيق زيادة كبيرة في كميات تداول البضائع العامة حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 7.3 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول البضائع العامة في عام 2022 والبالغ 5.8 مليون طن بنسبة زيادة 26%.

استمرار حركة الملاحة بميناء الإسكندرية رغم هطول أمطار غزيرة

انتظام حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة رغم الأمطار الغزيرة

كما تم تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الحاويات  حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة خلال عام 2023 حوالي 1.7 مليون حاوية مكافئة مقارنةً بعدد الحاويات المكافئة  في عام 2022 والبالغ عددها  1.5مليون طن بنسبة زيادة 12 %  من بينها حركة الحاويات الترانزيت والتي شهدت أيضاً تزايداً غير مسبوقا خلال عام 2023.

وقد تم تحقيق زيادة في كميات تداول بضائع الصب السائل حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 4.9 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول الصب السائل في عام 2022 والبالغ 4.7 مليون طن بنسبة زيادة 5%.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تنفيذ هيئة ميناء الإسكندرية لتوجيهات الفريق كامل الوزير - وزير النقل - وما شهدته الميناء من تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية بطاقة تداول1.5 مليون حاوية مكافئة و 2 مليون طن بضائع عامة و 100 ألف وحدة  بضائع دحرجة سنوياً وكذا مشروع محطة تداول الأخشاب والغلال على رصيف 85/3 حيث يبلغ طول الرصيف 514م وبمساحة أرضية 35 ألف م2 وبأعماق تصل إلى 15.5م بطاقة تداول سنوية 5 مليون طن إضافية ، حيث جرى افتتاح هذان المشروعان رئاسياً أثناء زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى هيئة ميناء الإسكندرية في شهر يونيو 2023.

كما حرصت هيئة ميناء الإسكندرية بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء بحري  نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد و إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء  مع المحافظة المستمرة على البيئة والالتزام الكامل بمحددات السلامة والصحة المهنية.

الاسكندرية البضائع العامة الحاويات المتداولة الحاويات المشروعات الضخمة الصب الجاف تداول البضائع حركة السفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

ترشيحاتنا

زاعما هزيمة الحركة.. جالانت: حماس فقدت الثقة في قادتها وتبحث عن بديل لـ«السنوار»

على غير المتوقع.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

فتح مكتب مرتضى منصور استعدادا لاستقبال مجلس الأهلي| فيديو

عمر مرموش يسجل ويصنع لفريقه أمام فرايبورج بالدوري الألماني

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا| بث مباشر

ضربة لتجار الدولار.. الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 21 مليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

لوك شبابي.. لطيفة تستعرض رشاقتها وسط الجبال بإطلالة مميزة عبر إنستجرام|شاهد

حبيت أشاركوا بيها .. تامر حسني يستعيد ذكريات أبرز صوره الفنية

وسط باقات الورد.. معجبون يحتفون بـ نانسي عجرم بعد حفلها الأخير بقبرص

فيديو

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

رنا رئيس تكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم عيسى

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ