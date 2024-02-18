استمرار حركة الملاحة بميناء الإسكندرية رغم هطول أمطار غزيرة

استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم رغم هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية تزامنا مع نوة "أنواء الشمس الصغيرة".



ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



وكثف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة الخدمية من تواجدهم الميداني لمواجهة ظروف الطقس والتعامل مع أي بلاغات بوجود تراكم للمياه، مع انتشار سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي ورفع حالة الطوارئ لمواجهة ظروف الطقس.

