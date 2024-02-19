فستان قصير.. داليا البحيري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها بفيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت داليا البحيري، مرتدية فستانا كاجوال قصيرا باللونين الأصفر والأبيض، ذا تصميم مختلف ومميز، يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت داليا البحيري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

كما اختارت داليا البحيري، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو داليا البحيري