عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: رفع 200 ألف طن مخلفات بمدخل مقلب شبرامنت العمومي

رفع مخلفات
رفع مخلفات

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنظيم سلسلة من الحملات علي مدار ١٠ أيام لرفع كافة التراكمات بمدخل مقلب شبرامنت العمومي تمكنت خلالها من رفع 200 ألف طن رتش ومخلفات وتراكمات بمعدات وفرق العمل التابعة لهيئة النظافة بمعدل يتراوح ما بين ١٥ الي ٢٠ الف طن مخلفات يومياً. 

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولته منذ ايام بمركز ومدينة أبو النمرس لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بإتخاذ ما يلزم نحو تحسين الرؤية البصرية ومنع تراكم المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت أحد أكبر المقالب العمومية بمحافظة الجيزة .


وأشار اللواء أحمد راشد أن ذلك يأتي فى إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات والحفاظ على البيئة وتطوير الوجهة الحضارية مشدداً على مسئولي الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أعمال رفع المخلفات وإنتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مدخل مقلب شبرامنت مع مراعاة عدم إعاقة حركة المركبات المترددة علي المقلب .


كما كلف المحافظ بالحفاظ علي ما تم إنجازة والتشديد علي سيارات نقل المخلفات المترددة علي المقلب بضرورة تفريغ حمولتها داخل النقاط المحددة لهم بالمقلب مع مراقبة عمليات نقل وتفريغ المخلفات علي مدار اليوم . 


كما وجه المحافظ باستكمال جهود رفع كافة المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت ورفع كفاءة المنطقة من تمهيد للطريق وتحسين منظومة الإنارة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يجازي مدراء الإشغالات والتنظيم والمتابعة بالعمرانية ونائب رئيس حي بولاق الدكرور

ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن ومصنعاتهم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة.. صور

إرادة وعزيمة.. قرية «كفر عمار» تجمع 2 مليون جنيه لإنشاء كوبري بالعياط| شاهد

لإضفاء المظهر الحضاري.. محافظ الجيزة يتفقد تطوير ورفع كفاءة ميدان الجيزة.. صور

محافظة الجيزة: رفع 3500 حالة تعد وإشغالات للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية

محافظ الجيزة يتابع جهود عمليات شفط مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية

محافظ الجيزة يطمئن على انتظام البيع والشراء بمنافذ سوق الجملة بـ6 أكتوبر

محافظ الجيزة يعتمد ترقية 163 من شاغلي وظائف المعلمين

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان.. اعرف فضلها وأحب الأعمال فيها

حقيقة رفض انتقال نجم زد علي لطفي لـ الأهلي

إحالة أوراق 26 متهما للمفتي أنهوا حياة شخصين وأصابوا آخر بأسيوط.. فيديو

أثناء تنظيف المنزل.. فتاة تلقي حتفها في سوهاج والسبب غير متوقع

الدفاع المدني بغزة يحذر من سقوط آلاف الضحايا حال الهجوم على رفح

إسرائيل تتهم حزب الله بقصف موقع قرب أربيل الشمالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

فيديو

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ