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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

10 كيلو حشيش| تجديد حبس تجار الكيف فى الشروق

أرشيفية
أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح  الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحوزتهما 10 كيلو من مخدر الحشيش، في مدينة الشروق.

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ينص القانون المصري على عقوبات رادعة لمن يتاجر في المخدرات ولكن في بعض الحالات يتم تخفيف العقوبة ولكن في ظروف معينة ..

ظروف تخفيف العقوبة

طبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

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