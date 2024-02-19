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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيسرقوا الموتسيكلات.. قرار عاجل من النيابة بحبس تشكيل عصابي في القاهرة

صدى البلد

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

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 وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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هبة قطب

من ناحية أخري تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية بالتعدي على سيدة بالسب والشتم وتهشيم سيارتها بعد الاصطدام بها من الخلف. 

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة لبيان حقيقتها كما طلبت تحريات الاجهزة الامنية حول سبب الخلاف بين الدكتورة هبة قطب والسيدة مقدمة البلاغ. 

وحددت النيابة  جلسة لسماع اقوال مقدمة البلاغ في اتهامها للدكتورة هبة قطب بالتعدي عليها بالسب والشتم واحداث تلفيات في سيارتها بعد الاصطدام بها من الخلف. 

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