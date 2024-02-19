ثلاثي ناري.. إعلامي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

أعلن الإعلامي أمير هشام عن خبر سار لجماهير الأهلي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب أمير هشام : انتظام بيرسي تاو ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا في المران الجماعي للنادي الأهلي اليوم.

وصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مقر نادي الزمالك لتلبية دعوة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب بزيارة مقر النادي الأبيض.

وكان جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في استقبال وفد مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي ضم كل من، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين.

ورحب مجلس إدارة نادي الزمالك بوفد الأهلي فور وصوله لمقر القلعة البيضاء.

وتأتي زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر نادي الزمالك لترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.