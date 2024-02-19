مبادرة للترفيه عن الأطفال تخفيفا من آثار الحرب في غزة

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، حياة أكثر من مليون نازح في رفح بجنوب القطاع في ظروف مأساوية، وسط الخوف من توغل إسرائيلي بري محتمل في المدينة القريبة من الحدود المصرية.

ويعاني الأطفال وعائلاتهم من القصف الإسرائيلي الجوي المستمر لمناطق مختلفة برفح، التي صارت الملاذ الأخير لهم بعدما اضطروا لإجلاء منازلهم بشمال القطاع.

وقال أحد القائمين على المبادرة المعنونة "الرياضة من أجل الحياة": "نقوم بالعديد من الأنشطة مثل القفز، الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو تخفيف آثار الحرب على الأطفال".



ودعا المسؤول عن المبادرة "جميع منظمات الأطفال ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان حصول أطفال غزة على كافة حقوقهم".

للتخفيف من آثار الحرب

وعبر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الأنشطة الرياضية، إذ قالت طفلة: "نحن سعداء جداً، قضينا يوماً جميلاً، شكراً جزيلاً لكم، نحن نحبكم". وقال طفل آخر إن المبادرة تأتي للتخفيف من آثار الحرب الكبيرة على الأطفال.