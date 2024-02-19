معادلة 101.. مشروع تخرج بإعلام القاهرة عن إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي

أطلق مجموعة من الطلاب بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة توعوية عن إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي بعنوان "معادلة 101" تحت شعار "افهم، طور، تسبق بذكاء" ضمن مشروع التخرج الخاص بهم.

تتركز الفكرة الرئيسية للحملة على التوعية بما يحدث في عالم الذكاء الاصطناعي، لا سيما في الوقت الحالي الذي ينتشر فيه بشكل كبير في جميع تخصصات الحياة اليومية تقريبًا، والتوعية أيضًا بما يعود منه بالنفع على الإنسان، وبمخاطره التي قد تحدث نتيجة لسوء استخدامه.

تتميز أدوات الذكاء الاصطناعي بتوفير العديد من الحلول لمستخدميها في شتى المجالات، وما يسعىٰ إليه شباب الحملة هو التوعية بهذه المميزات، والتوعية بما فيها من عيوب ناتجة عن الاستخدام الخاطئ لها في كثير من الأحيان، والوصول للهدف وهو أنه مهما وصلت إليه هذه الأدوات، فهي تخضع في النهاية للسيطرة والتطوير من قبل المطوّر البشري.

شارك شباب الحملة في العديد من الفعاليات مؤخرّا مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، والعديد من الفعاليات الخاصة بقسميّ العلاقات العامة والإعلان، والإذاعة والتليفزيون بالكلية، بحضور العديد من الإعلاميين المرموقين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ضم فريق عمل الحملة، -تحت إشراف الدكتورة حياة بدر عضو هيئة التدريس بالكلية، والأستاذة فاطمة أحمد المشرف المساعد-: مارسيلينو فهيم، عبدالرحمن عيد، إسراء جمال، مارلين جوزيف، مارينا وائل، تقي محمد، چاسمين رضا، آية عوض، ريهام جابر، رانيا ممدوح، ريم يسري، سما وائل، نانسي ضياء، جوستين صابر، ميار ماهر، منى فرج، آيه سامي، مصطفى ناصر، عمرو المتولي، عمر عاطف، عبدالله عبداللطيف.