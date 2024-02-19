قضايا البيئة والمياه والتغيرات المناخية على طاولة مناقشات منتدى الشباب العربي بأسوان

شهدت قاعات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة أسوان لليوم الثالث على التوالي مجموعة من الفعاليات ضمن أعمال المؤتمر الثاني عشر الذي ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بعنوان " الماء والأمن الغذائى ..قضايا حياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية واليونيسيف ووزارة البيئة واكساد انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير وذلك بمشاركة ٣٠٠ شاب وفتاة من ١٠ دول عربية.

شهدت جلسات المؤتمر مناقشات هامة حول قضايا البيئة والمياه والتغيرات المناخية والتي فرضت نفسها على الساحة الدولية حيث طالب الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة العرب ورئيس المنتدي بمشاركة الشباب في تقديم الرؤى والأفكار الإبداعية التي تواجه تحديات البيئة حتي يتسنى لمنظمات المجتمع المدني رفع تلك التوصيات الى صانعي القرار.

قالت الدكتورة سوزي رشاد استاذ العلوم السياسية بجامعة ٦ أكتوبر إن مشكلات التغيرات المناخية لم تحل حتى الآن بسبب التدخلات السياسية ورغبة كل دولة في تحقيق مصالحها الخاصة..مشيرة الى أن التحديات التي تواجه الإنسان نتيجة تغير المناخ هي تحديات أکبر من مفهوم الصراعات، والمنافسة الدولية ومحاولة كل طرف القاء المسؤولية على الاخر.

أوضح الدكتور عباس شراقي أستاذ المياه بجامعة القاهرة أنه إذا تم توزيع المياه بنسبة عادلة على سكان العالم فلن يكون هناك فقر مائي.. مطالبا بضرورة التعاون وتبادل المنافع فيما بين الدول الغنية والفقيرة مائيا.

قال الدكتور كرم آمين استاذ الوراثة بجامعة اسيوط إن محاور الملتقى تشمل العديد من النقاط الهامة والتي تهتم بالتغيرات المتاخية حيث أكد من خلال محاضرته بعنوان " تأثير التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي" أهمية اللجوء الى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لها القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية ..مشيدا بالتفاعل من جانب الطلاب الحاضرين والتي انتهت الى مجموعة من التوصيات الجيدة لمواجهة تأثير التغيرات المناخية علي قطاع الزراعة والغذاء.

يتناول المنتدى توصيات مجلس وزراء المياه والبيئة ويشهد مشاركة الشباب فى تنفيذ حملة رمزية عن أكياس البلاستيك اضافة لتنفيذ مجموعة من الفاعليات لتثقيف الشباب وزراعة الاشجار بالغابة الشجرية بالأقصر نهاية الأسبوع الجاري.