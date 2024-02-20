هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن استهلاك مكعبات الدجاج المصنعة قد يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، حيث تحتوي مكعبات الدجاج المصنعة عادةً على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول المضاف، وهذا يمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول في الجسم.

أضرار مكعبات الدجاج وتأثيرها على الكوليسترول

قال الدكتور مدحت عبد الحليم، استشارى الكلى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الدهون المشبعة والكوليسترول الموجودة في الطعام يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن تأثير مكعبات الدجاج على مستويات الكوليسترول يعتمد على الكمية المستهلكة وعلى النظام الغذائي العام للشخص.

إذا كنت قلقًا بشأن مستويات الكوليسترول الخاصة بك، فمن المهم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بشكل عام.

ينصح بتناول البروتينات النباتية الصحية مثل الفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور، واختيار الدجاج الطازج والمطهو بدون إضافة الدهون المشبعة والكوليسترول.

قد يكون من الجيد استشارة أخصائي تغذية لتوفير نصائح غذائية ملائمة للحفاظ على صحة القلب ومستويات الكوليسترول.