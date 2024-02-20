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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دماء وجروح في ليلة الدخلة| القصة الكاملة لمعركة فرح المرج

صدى البلد

قررت جهات التحقيق بالمرج، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، المتسببين في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب واقعة تحرش بسيدات خلال عودتهن من حفل زفاف.

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البداية..

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من شخصين الطرف الأول بتعرضهم للضرب من 3 أشخاص وعقرهم من كلب خاص بهم (الطرف الثاني).

قال المجني عليهم إنهم عاتبوا المتهمين على تحرشهم اللفظي ببعض السيدات خلال عودتهن من فرح بمنطقة مؤسسة الزكاة فهاجموهم بالأسلحة البيضاء "سنجة - شوم" وكلب شرس، ما أدى لإصابتهم بجروح وتقطيع فستان العروس وبدلة العريس.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحررت محضرا بالواقعة، وأحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

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