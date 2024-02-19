نهاية غير سعيدة.. قرار عاجل بـ حبس تجار الدولارات المضروبة في القاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس سائق وشخص آخر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج العملات الأجنبية المقلدة.

مضبوطات..

باستهداف المتهمين تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات – عدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" – جواز سفر "مزور" - عدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"– سيارة - 3 هواتف محمول – مبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.. وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى.