غفلهم وسرقهم.. اعترافات المتهمين بإنهاء حياة صديقهما في حدائق القبة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حدائق القبة، تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بإنهاء حياة صديقهما بسبب سرقته محتويات شقة أحدهم بحدائق. القبة.

اعترافات تفصيلية..

وأدلى المتهمان بقتل صديقهما فى منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية جهات التحقيق، حيث اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة.



وكشف المتهمان، أن المجنى عليه صديقهم أقام معهم داخل شقة أحدهم، بعدما طلب المجنى عليه المبيت فى الشقة، وعقب ذلك اكتشفا أن صديقهم استولى على بعض محتويات الشقة، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما تابع المتهمون، أنهما توجها إلى المجنى عليه واستدرجوه لشقتهم واعتديا عليه بالضرب حتى يقوم بإعادة ما سرقوه من الشقة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.