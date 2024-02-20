نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال إستعدادها في بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية.

ارتداء العدسات اللاصقة في ظروف الطقس المتقلب يمكن أن يشكل بعض المخاطر والتحديات.

هنا نعرض بعض المخاطر التي قد تواجهيها أثناء ارتداء العدسات اللاصقة في ظروف الطقس المتقلب، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن استهلاك مكعبات الدجاج المصنعة قد يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، حيث تحتوي مكعبات الدجاج المصنعة عادةً على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول المضاف، وهذا يمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول في الجسم.

تصدرت حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية هبوط في الدورة الدموية أدى إلي دخوله أحدى المستشفيات لتلاقي العلاج، ثم خرج صباح اليوم.