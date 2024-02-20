محافظ الجيزة: التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان لتغطية احتياجات المواطنين

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف علي جهود متابعة الأسواق وإقامة المعارض والمنافذ السلعية لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم .



أكد محافظ الجيزة خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف حالياً في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً على ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية والعمل على توفير السلع في الأسواق بالكميات المناسبة وضبط الأسعار وعدم السماح بالمغالاة علي المواطنين.



وأشار اللواء أحمد راشد إلي أن المحافظة تسعي جاهدة وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع حالياً في إقامة عدداً من معارض "أهلاً رمضان" لتغطية كافة قطاعات المحافظة و ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار .



وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها موجها باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصه بالمحافظة والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً أو ذات الكثافة السكانية العالية والوصول لكافه الوحدات المحلية والقري بالمحافظة.



وأشار محافظ الجيزة على التنسيق مع الجهات المعنية وإتاحة تيسيرات تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بما يسهم في توافرها في المنافذ المختلفة .

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق كلا منهم لتوفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والإستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة (أهلاً رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية مع ضرورة اقامة منافذ سلعية بالقري .



كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار.



وخلال اللقاء شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بتطبيق ضوابط اقامة الشوادر والموائد خلال شهر رمضان والتي جاء علي راسها ان تقام في مواقع لا تعطل حركة السير أو الموصلات و تتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية وتتوافر بها منفذًا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات وأراضي خالية وطرق مفتوحة.



اللقاء الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومدير مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين ورؤساء الأحياء والمراكز .