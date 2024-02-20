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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن سكان قرية سوسيا في الخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي إمدادات المياه عن قرية سوسيا الواقعة في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

يقطن قرية سوسيا ما يقرب من 400 مواطن فلسطيني يعملون في الزراعة ورعي الغنم.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي طاردت رعاة الأغنام في مسافر يطا واحتجزتهم، وخربت خط المياه الرئيسي المغذي لقرية سوسيا في يطا.

قالت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال طاردت رعاة الأغنام في منطقتي "الجوايا" و"المفقرة"، بمسافر يطا جنوب الخليل، واحتجزت ثلاثة منهم، وطاردت البقية ومنعتهم من رعي أغنامهم في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال جرفت الخط الرئيسي الناقل للمياه الذي يغذي قرية سوسيا.

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه قرية سوسيا في الخليل قرية سوسيا رعي الغنم رعاة الأغنام

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