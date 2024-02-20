أبناء تعليم الجيزة يتفوقون على 75 دولة بماليزيا في مسابقة حسابية

شارك أبناء تعليم الجيزة، في مسابقة ( u.c math) العالمية بدولة ماليزيا المشارك فيها 75 دولة على مستوى العالم من الدول العربية والأوروبية.

وحصد أبناء الجيزة عباقرة مصر المراكز المتقدمة على مستوى العالم، وبخصوص مسابقة world cup هي مسابقة دولية تم إقامتها لأول مره في دولة ماليزيا ويشارك بها 75 دولة علي مستوي العالم يتم تدريب الأطفال ثم تصفيتهم من قبل الأكاديمية لاختيار أفضل ثلاث أطفال لمشاركتهم وتمثيل مصر في المسابقة العالمية وبفضل الله تم حصولهم علي الكأس الذهبية ( golden cup ).

وكانت المسابقة عبارة عن 200 مسألة حسابية ومطلوب حلها فى ثمان دقائق وقد تفوق أبناءنا على مستوى العالم.

كما شاركوا في مسابقة كأس العالم كفريق مصري مكون من ثلاث أطفال وهم “لؤي أحمد - حمزة محمد - زياد محمد، والطفل مارك نادر احتياطي”.

وفي سياق متصل استقبل أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أبطال العالم من أبناء تعليم الجيزة وأولياء أمورهم وهنأهم بالفوز على مستوى العالم، وقال لهم أنتم المستقبل المشرق لمصر كما هنأ أولياء أمورهم وقال لهم هنيئا لكم بأبنائكم وأرجو الاهتمام بهم والمتابعة المستمرة لمستواهم العلمى فهؤلاء هم شموع المستقبل التى ستضئ أرجاء الوطن.

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