وسط رفض تصريحات رئيسها.. بلينكن يصل البرازيل لحضور اجتماعات قمة العشرين

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل إلى البرازيل للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أن اجتماع مجموعة العشرين من المقرر أن يحضره أيضا نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وسيلتقي بلينكن أيضًا مع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يعيش خلافًا دبلوماسيًا مع إسرائيل بعد أن شبه الهجوم على غزة بالمحرقة النازية، وهي تصريحات رفضتها واشنطن.

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا أن الرئيس لولا دا سيلفا لا يمكنه التراجع عن شيء قائم وهو الهجمات على غزة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف فييرا، اليوم الأربعاء، أن بيانات الخارجية الإسرائيلية غير مقبولة شكلا وموضوعا، لافتًا إلى أن الاحتلال يحاول التغطية على هجماته ضد غزة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أُبلغت بأن البرازيل سترد وفق الأعراف الدبلوماسية.