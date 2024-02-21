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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء  في الأسواق، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء في الأسواق نحو 92 جنيها للكيلو  مقارنة ب 95 جنيهًا أمس.

 

وكانت أسعار الدواجن ، قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الأيام القليلة الماضية،  حيث سجّل سعر الدواجن البيضاء ارتفاعًا بأكثر من 25  جنيهًا تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي  . 

واليوم الاربعاء تراجعت أسعار الدواجن، بنحو 3 جنيهات تقريبا في الكيلو الواحد.

ومن المُرجح أن تواصل أسعار الدواجن والبيض في الأسواق التراجع بشكل قوي متأثرة بتراجع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية، إن لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، مؤكدًا أنه لا يوجد تخزين أو احتكار لها.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

وعن سعر الدواجن اليوم الاربعاء 21-2-2024، فسجلت نحو 95 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء ، 110 جنيه لـ الدواجن الساسو و125جنيهاً لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 92 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 25 و 28 ألف جنيه
  • أسعار الذرة سجلت، ووصل سعر الذرة إلى 11200 جنيه .
  • وسجل سعر الصويا اليوم 30.5 ألف جنيه .

سعر البيض اليوم 

تراوح سعر طبق البيض الأبيض  في الأسواق  بين 150 و 160 جنيهًا للطبق. 

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر  155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  165 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  98 و100 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيه.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 31و 32جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  29 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 92  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 98 و 100جنيه للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 110 ليصل إلى المواطن بنحو  120 جنيها.
  • وسعر الدواجن البلدي حر    130 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  75 جنيهًا للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 210 و 220 جنيهًا للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 120 جنيهًا للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

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