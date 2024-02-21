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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع المياه لمدة 6 ساعات بعدة شوارع في الهرم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنه نظرآ لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الخط الجديد قطر ٣٠٠ مم علي الخط القائم بشارع الهرم وذلك بعد قيام الشركة بالإنتهاء من أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ٣٠٠ مم المتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة الجهة الشمالية من شارع الهرم ضمن الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق .
 

الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات بدءآ من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢١ وحتي الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٢ لربط الخط الجديد قطر ٣٠٠ مم علي الخط القائم بشارع الهرم.

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي :-
( نصر الدين - مبني محافظة الجيزة - المساحة - ناصر الثورة – شارع مدكور - شارع ابو حازم – شارع ابن بطوطة ) .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.


كما كلف المحافظ رئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الاصلاح وفقا للمواعيد المحددة .

وتوضح محافظة الجيزة  بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥  لتلبية احتياجاتهم فورا .

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