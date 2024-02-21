أخبار الفن| عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده.. رامي صبري يكشف عن أهمية طرح الفيديو كليب

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:
دراما رمضان 2024| صور جديدة من كواليس مسلسل "حق عرب"
نشرت قناة on صورا جديدة من كواليس مسلسل “حق عرب” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.
عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط
حرص الفنان عمرو محمود ياسين على وداع عمه وشقيق الفنان محمود ياسين حيث شييعت جنازته اليوم إلى مقابر دمياط.
جزء ثانى.. طارق الجنايني يفجر مفاجأة عن فيلم الحريفة
كشف طارق الجنايني، منتج فيلم "الحريفة" عن التحضير لجزء ثاني من فيلم "الحريفة" وذلك خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.
رامي صبري: الفيديو كليب مهم عشان الناس متنساش شكلنا
قال الفنان رامي صبري إن طرح الفيديو كليب دائما مهم للمطرب، لأنه لا بد أن يكون متواجدا وسط الجمهور بشكل مستمر.