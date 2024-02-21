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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده.. رامي صبري يكشف عن أهمية طرح الفيديو كليب

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

دراما رمضان 2024| صور جديدة من كواليس مسلسل "حق عرب"

نشرت قناة on صورا جديدة من كواليس مسلسل “حق عرب” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

حرص الفنان عمرو محمود ياسين على وداع عمه وشقيق الفنان محمود ياسين حيث شييعت جنازته اليوم إلى مقابر دمياط.

جزء ثانى.. طارق الجنايني يفجر مفاجأة عن فيلم الحريفة

كشف طارق الجنايني، منتج فيلم "الحريفة" عن التحضير لجزء ثاني من فيلم "الحريفة" وذلك خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

رامي صبري: الفيديو كليب مهم عشان الناس متنساش شكلنا

قال الفنان رامي صبري إن طرح الفيديو كليب دائما مهم للمطرب، لأنه  لا بد أن يكون متواجدا وسط الجمهور بشكل مستمر.

أحدث أعمال رامي صبري وفاة شقيق محمود ياسين دراما رمضان 2024 بوسترات مسلسل حق عرب أخبار فيلم الحريفة طرح جزء جديد من فيلم الحريفة

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