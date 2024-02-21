أخبار الفن| عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده.. رامي صبري يكشف عن أهمية طرح الفيديو كليب

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

نشرت قناة on صورا جديدة من كواليس مسلسل “حق عرب” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

حرص الفنان عمرو محمود ياسين على وداع عمه وشقيق الفنان محمود ياسين حيث شييعت جنازته اليوم إلى مقابر دمياط.

كشف طارق الجنايني، منتج فيلم "الحريفة" عن التحضير لجزء ثاني من فيلم "الحريفة" وذلك خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

قال الفنان رامي صبري إن طرح الفيديو كليب دائما مهم للمطرب، لأنه لا بد أن يكون متواجدا وسط الجمهور بشكل مستمر.