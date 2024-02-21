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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نجاح حفلها بمهرجان فبراير.. أنغام تتألق في أضخم حفل تخرج بالكويت

صدى البلد


أحيت صوت مصر أنغام واحدة من أضخم حفلات الطلاب فى تاريخ الكويت  بحضور اكثر من 12 الف من الطلاب والخريجين داخل جامعة الشرق الأوسط الامريكية وذلك بناء على إستفتاء طلابى لاختيار نجم حفل 2024 والذى تصدرته بقوة النجمة المصرية الكبيرة.


يعد حفل طلاب وخريجي جامعة الشرق الأوسط الامريكية هو الثاني للنجمة الكبيرة أنغام بالكويت في عام 2024 وبعد مرور أقل من اسبوعين على حفلها الاول بمهرجان فبراير الكويت والذي شهد نجاحا كبيرا وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية

واشعلت أنغام حماس الطلاب والخريجين منذ اللحظة الأولى بصعودها فى كامل أناقتها علي خشبة المسرح ومرددة الأغنية المحببة لجمهورها  فى الكويت والتي تقول كلماتها "لفيت لفيت مثلك ولا لاجيت.. حنيت يا كويت و بلهفتى رديت" والتى حصدت هتافات وصيحات الإعجاب التي تخللها عبارات الحب والمودة لسلطانة الأغنية .


كما تصاعدت المزيد من آجواء الإثارة بتقديمها وصلة من أغانيها الطربية والرومانسية منها "حالة خاصة" ،"اساميك الكتير" ،"عمري معاك" ،"حتة ناقصة" ،"لوحة باهتة" ،"انا عايشة حالة" ،"ولا دبلت" ،"مطمنة" ،"تسلم يدينه" ،"ثلاث حروف" ،"قلبك" ،"سيدي وصالك" ،"اكتبلك تعهد" ،"هتمناله الخير" و"ياريتك فاهمني".

وكانت أنغام قد قدمت مؤخرا أول حوار غنائي بمشاركة تامر عاشور والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات وحقق نجاحا كبيرا ضمن فعاليات موسم الرياض.


على جانب اخر واصلت صوت مصر أنغام تصدر التريند حتى اللحظات الأخيرة من عام 2023 والذى شهد اهتماما عربيا كبيرا بما تقدمه من فن وإبداع بالإضافة إلى اطلالتها واناقتها التي تصدرت اكثر من مرة مؤشرات البحث طوال العام والذى اختتمته برقى وتألق فنى كالعادة خلال مشاركتها في حفل ليلة رأس السنة والذى حمل عنوان" ليلة نجمات العرب".

كما تصدرت أنغام قبيل حفل "ليلة نجمات العرب" تريند مواقع التواصل الإجتماعي بلقائها مع الفنانة العالمية لارا فابيان خلال الإحتفال بتكريم فنان العرب محمد عبده حيث نال لقاء النجمتين تفاعلا ايجابيا من المعجبين بفنهما حول العالم.

ومن أبرز التريندات التى تصدرها اسم صوت مصر موقفها المشرف من المتحدث الإعلامي باسم الكيان الصهيوني دعما لضحايا غزة وفلسطين .. وغيرها من المواقف الفنية والإنسانية التى كانت الأكثر بحثا على مواقع التواصل الإجتماعي طوال عام 2023  بمصر ودول العالم العربي منها حفلى صوت مصر  بالمملكة العربية السعودية و بمهرجان "العالم علمين" والذان حظيت بمتابعة الملايين من محبيها.
كما قدمت أنغام مؤخرا أغنية وطنية حماسية بعنوان "حلفونا" لدعم القوات المسلحة والبطولات التى يواصل تحقيقها حتى الآن.


وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.

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الشرق الأوسط الأمريكية المايسترو هاني فرحات سيدى وصالك ضمن فعاليات موسم الرياض مهرجان فبراير الكويت

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