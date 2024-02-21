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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بيطرية لرش وتجريع الماشية بـ مزغونة في الجيزة

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية، بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية، وذلك بناحية قرية مزغونة التابعة لادارة البدرشين البيطرية.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة.

وفيما يلى بيان بأعمال القافلة :-
1-  تجريع (600)رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان.
2-  رش (750) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية .
3-  علاج (331) رأس حيوان من الامراض الباطنية.
4- علاج (72)رأس من الابقار و الجاموس لامراض الرعاية التناسلية و العقم .وتم فحص 67 حيوانا باستخدام السونار .
5-  أخذ (22) عينة دم لفحص مرض البروسيلا .
6-  علاج (2013) طائرا ضد الامراض البكتيريا. 
7-  عمل ندوات ارشادية  عن مرض الجلد العقدى للماشية ومرض جدرى الاغنام وانفلونزا الطيور .

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