الشرطة الفرنسية تقـ تل مواطنا سودانيا.. وبيان عاجل لسفارة الخرطوم في باريس

تلقت سفارة السودان في فرنسا، مستندات إثبات هوية، تخص المواطن السوداني هيثم عبد الرحمن عبد الله، الذي قتل في مدينة باريس، وكانت عبارة عن “صورة من وثيقة السفر، وصورة من بطاقة الإقامة باسمه من مواليد 1-1-1984 بمدينة الفاشر".

وذكرت السفارة السودانية في بيان : توفى المواطن السوداني إثر إصابات مباشرة بأعيرة نارية من دورية شرطة وصلت لمكان الحادث يومها بعد تلقيها بلاغ يفيد بأن المذكور قد هدد عددا من المارة بالسلاح الأبيض.

وتواصلت البعثة السودانية مع أقارب المتوفى، والذين أكدوا صحة البيانات والصور المرفقة، كما أفادوا بأنه كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة ليست بالقصيرة، بحسب بيان سفارة السودان.

وقالت إنها شرعت مع ذويه في إجراءات دفن الجثمان.

كما أصدرت نعيا رسميا، اليوم، وتنتظر البعثة استلام تقرير التحقيق في الحادثة من السلطات المعنية؛ حتى تتمكن من القيام بالإجراء اللازم في حينه.