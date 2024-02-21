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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع كوبري السيارات والمشاة أعلى مزلقان المرازيق

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروع إنشاء كوبري السيارات وكوبري المشاة أعلى مزلقان المرازيق والمسجد الجديد، وأعمال التطوير والتوسعة بطريق مصر أسيوط بداية من قبلي قرية المرازيق حتى أبو رجوان مرورا بقرية الشوبك وقرية أبو رجوان بحري حتى قرية أبورجوان قبلي وإنشاء يوتيرنات مرورية لخدمة مطالع ومنازل كوبري المرازيق للسيارات لفك الاختناقات المرورية والمساهمة في تخفيف حدة الزحام علي الطريق.

وشدد نائب محافظ الجيزة، علي سرعة الإنتهاء من أعمال الكوبري والتوسعة والتطوير لتخفيف حدة الزحام علي الطريق.   

كما تفقد النائب أعمال التطوير والرصف بطريق الطرفاية وطريق مركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة البدرشين.

وشدد الشهابي، على رفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد .

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية سقارة لمتابعة نسب تنفيذ المشروع، مشددا علي نهو الأعمال في المواعيد المحددة لدخول مشروع الصرف الصحي الخدمة الفعلية. 

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، والمهندس خالد حسونه، المشرف علي مشروعات محافظة الجيزة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أيمن محمد السيد مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس محمد الراوي مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق بالمحافظة والشركة المصرية للأتصالات والشركات المنفذة للأعمال.

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