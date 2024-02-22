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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنطلون لافت| شمس الكويتية تخطف الأنظار ..شاهد 

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون الأسود ستان ذات الطابعات باللون الأبيض، ونسقت معه قميص قصير للغاية.
أنتعلت شمس الكويتية حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شمس الكويتية على شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة المتناسقة مع لون بشرتها.
 

شمس الكويتية
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