فيفي عبده تثير الجدل بفستان ملفت| شاهد 

حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات اإنستجرام، بفيديو جديد لها على البحر.



ظهرت فيفي عبده في الفيديو بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فيفي عبده فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم بالنقوشات واتسم بالقماش الشيفون الراقي.



انتعلت فيفي عبده حذاء صيفي مسطح ولم تبالغ في المجوهرات والإكسسوارات ، وقد نال الفيديو إعجاب متابعيها على السوشيال ميدسا.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت فيفي عبده على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة الغير مبالغ فيها.

