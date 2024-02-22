تشبه مجرتنا.. اكتشاف مذهل لمجرة مخفية تنمو منذ بداية الزمان

تشير الدراسات الحديثة إلى أن المجرات الضخمة التي نراها في الكون اليوم، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة، بدأت بحجم أصغر بكثير.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، على مر الـ 13.7 مليار سنة الماضية، حدثت التجمعات والاندماجات النجمية تدريجيًا لتكوين المجرات الضخمة التي نعرفها اليوم، ولكن قد تكون هذه المجرات بدأت كعنقود نجمي بسيط.

ومن أجل فهم المجرات الأقدم، قام JWST بدراسة ضوئها القديم للبحث عن أدلة حول كيفية نموها الضخم.

وتقدم ورقة بحثية جديدة ملاحظات على مجرة توضح سفر الضوء لأكثر من 13 مليار سنة وبدأت رحلته فقط بعد 600 مليون سنة من الانفجار العظيم.

ووجدوا عشرة عناقيد منفصلة في المجرة توضح كيفية نمو المجرة من خلال التجمعات والاندماجات. تحتوي المجرة، التي تسمى Firefly Sparkle، على شبكة من العناقيد النجمية الضخمة التي تشكل دليلًا على كيفية نمو المجرات.

قام المؤلف الرئيسي للورقة لاميا مولا، عالمة فلكية مراقبة وأستاذة مساعدة في الفيزياء والفلك في كلية ويليسلي.

الدراسة على حالة فريدة لمجرة مشابهة لمجرة درب التبانة في مراحلها الأولى من التجميع في كون يبلغ عمره 600 مليون سنة فقط.

ووجد الباحثون أن درجة الحرارة فيه مرتفعة للغاية وتبلغ حوالي 40,000 كيلفن، وأنه في بيئة فقيرة جدًا بالمعادن.